Dreifive/Goldbach Interactive: Katrin Sprenger wechselt zu Silenccio

«Wir freuen uns enorm und sind glücklich, dass wir mit Katrin Sprenger eine ausgewiesene und erfahrene Digitalexpertin und Managerin als neue CEO gewinnen konnten. Wir haben noch viel vor und sind überzeugt, dass Katrin die richtige Person dafür ist», sagt Alexander Mazzara, Co-Founder von Silenccio, in einer Mitteilung.

Sprenger war über zehn Jahre lang in Digital-Agenturen tätig, zuletzt bei Dreifive/Goldbach Interactive als Head of Digital Solutions und Teil der erweiterten Geschäftsleitung. Die Diplom-Kauffrau leitete zuvor die Beratung und das Kampagnen- und Social-Media-Team. Sprenger bringe daneben umfassende Kenntnisse in der Personal- und Geschäftsführung mit.

«Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung und darauf, meine Erfahrung in diesem zukunftsorientierten und innovativen Projekt einbringen und das Silenccio-Team unterstützen zu können», so Sprenger zu ihrer neuen Aufgabe.

Silenccio AG wurde 2017 in Zürich gegründet. Die Firma will den Alltag im Internet sicherer machen. Es bietet seinen Kunden dafür einen Monitoring- und Präventionsservice kombiniert mit einer Versicherung an. (pd/eh)