Publiziert am 16.07.2026

Für Aufsehen sorgte der Fall von Matt Shumer, Chef des KI-Start-ups OthersideAI: Die KI löschte laut eigenen Angaben innert gut einer Stunde sämtliche Dateien seines Home-Ordners. «Ich bin so wütend», schrieb er auf X. Auch Entwickler Bruno Lemos berichtet vom Verlust seiner kompletten Produktivdatenbank. Betroffen ist vor allem Codex, der Programmierassistent, der seit dem Start am 9. Juli Teil der ChatGPT-App ist und auf Wunsch vollen Zugriff auf Computer erhält, wie Blick.ch schreibt.

Laut dem Blick-Artikel war das Risiko der Firma offenbar schon vor dem Launch bekannt: Ein zwei Wochen zuvor veröffentlichter Sicherheitsbericht habe eingeräumt, das Modell interpretiere Anweisungen zu grosszügig. Ein Ingenieur räumte auf X ein, man habe «nicht alles ganz richtig gemacht». Präsident Greg Brockman soll sich bei Shumer persönlich gemeldet haben. Die Firma arbeitet an einem Patch und rät zu minimalen Zugriffsrechten sowie regelmässigen Back-ups. (cbe)