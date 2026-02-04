Publiziert am 04.02.2026

Das Kuble – House of Intelligence bringt mit dem Swiss AI Desk eine zentrale KI-Plattform für KMU auf den Markt. Die Lösung kombiniert Schweizer Datensicherheit mit Zugang zu globalen KI-Modellen und setzt auf ein Token-Modell statt Mitarbeiter-Lizenzen.

Der Swiss AI Desk ist DSGVO- und DSG-konform in der Schweiz gehostet. Unternehmen können je nach Aufgabe und Datensicherheitsanforderungen zwischen in der Schweiz gehosteten und globalen KI-Modellen wie ChatGPT, Claude oder Gemini wählen. Das Bezahlmodell basiert auf Tokens: KMU zahlen nur für tatsächlich genutzte KI-Leistung.

Die Plattform ermöglicht die Erstellung individualisierter KI-Assistenten für spezifische Aufgaben, etwa Marketing-Assistenten für Content, Recherche-Tools für interne Dokumente oder HR-Assistenten für Mitarbeiterfragen. Ein Admin Dashboard bietet rollenbasierte Zugriffsrechte und anonyme Nutzungsanalysen.

Kuble begleitet das Produkt mit Weiterbildungsangeboten. Seit 2023 wurden über 800 Teilnehmende in der Kuble Academy geschult. Auf der Lernplattform «Road to Knowledge» werden kostenlose Entwicklungen und Webinare angeboten. (pd/cbe)