Publiziert am 16.04.2026

Google hat seinen jährlichen Ads Safety Report veröffentlicht. Demnach hat der Konzern im Jahr 2025 insgesamt über 8,3 Milliarden Anzeigen blockiert oder entfernt sowie 24,9 Millionen Werbekonten gesperrt. Über 99 Prozent der richtlinienwidrigen Anzeigen wurden abgefangen, bevor sie ausgespielt wurden, wie es in einem Blogpost heisst.

Eine zentrale Rolle spielte dabei Googles KI-Modell Gemini. Im Gegensatz zu früheren, schlüsselwortbasierten Systemen analysiert Gemini die Absicht hinter einer Anzeige und wertet dabei Hunderte von Milliarden Signale aus, darunter Kontoalter, Verhaltenshinweise und Kampagnenmuster. Ende 2025 wurden die meisten in Google Ads erstellten Responsiven Suchanzeigen bereits direkt bei der Einreichung überprüft.

Als Hintergrund: Böswillige Akteure nutzen generative KI zunehmend, um in grossem Massstab irreführende Anzeigen zu produzieren. Im Bereich Betrug entfernte Google über 602 Millionen Anzeigen und sperrte vier Millionen Konten.

Gemini half Googles Sicherheitsteams ausserdem, viermal so viele Nutzerhinweise zu bearbeiten wie im Vorjahr. Zudem sank die Quote fälschlicherweise gesperrter Werbekonten laut Bericht um 80 Prozent. (pd/cbe)