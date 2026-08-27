Publiziert am 27.08.2026

Zum Start sind laut Mitteilung 133 Vakanzen verzeichnet, der durchschnittlich ausgeschriebene Lohn liegt gemäss Angaben bei 6957 Franken.

Über jobs.swissai.ch sollen Fachkräfte einen Überblick über aktuelle Stellenangebote im Bereich künstliche Intelligenz erhalten, während Unternehmen Mitarbeitende mit entsprechenden Kompetenzen ansprechen können, heisst es in der Mitteilung. Wie sich die genannte Lohnzahl berechnet – etwa ob es sich um einen Mittelwert oder Median handelt und ob Teilzeitpensen eingerechnet sind – lässt die Mitteilung offen. Filterfunktionen nach Region und Pensum sowie ein Job-Abo für neue Angebote sollen die Suche erleichtern. Ein Blick auf die Plattform zeigt Inserate unter anderem von Nvidia, VZ VermögensZentrum und dem Kanton Basel-Stadt.

Die Plattform basiert technisch auf der Infrastruktur von Jobchannel, die bereits mehrere spezialisierte Fach- und Verbandsplattformen betreibt, etwa für den Verband EIT.swiss. Sie ergänzt laut Swiss AI die bisherigen Verbandsaktivitäten in den Bereichen Veranstaltungen, Bildung und Vernetzung.

«Die Idee einer zentralen Plattform für KI-Jobs in der Schweiz begleitet uns schon länger», lässt sich Yannik Hauser, Projektleiter bei Swiss AI, in der Mitteilung zitieren. Man habe rasch eine Lösung schaffen wollen und wolle das Angebot nun zusammen mit der Community weiterentwickeln.

Der im vergangenen November von KImpact in Swiss AI umbenannte Verein zählt nach eigenen Angaben über 350 Mitglieder aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin und tritt nach eigener Darstellung ohne Anbieterinteressen auf. (pd/nil)