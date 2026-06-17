SwissMediaPartners: Kim Locher erweitert Geschäftsleitung

Publiziert am 17.06.2026

Die SwissMediaPartners AG mit deliver.media GmbH baut ihre Geschäftsleitung aus: Kim Locher übernimmt als Chief Operating Officer (COO) die operative Leitung und vervollständigt damit ein Führungstrio, das die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gemeinsam steuern soll, heisst es in einer Mitteilung. Die Erweiterung fällt mit dem 25-jährigen Bestehen der Firma zusammen, die auf die digitale Transformation von Medienunternehmen spezialisiert.

Treiber der neuen Aufstellung sind die wachsende Nachfrage von Kunden und Partnern sowie der Ausbau der cloudbasierten Produkte von deliver.media in neue, auch internationale Märkte. Mit Kim Locher in der operativen Leitung gewinnen die beiden Gründer den nötigen Freiraum für diese Aufgaben: CEO Michael Buholzer rückt näher an Partner, Beratung und strategische Projekte sowie an das Business Development neuer Produkte und Märkte, während sich CTO Mathieu Habegger auf die Produktentwicklung und die Leitung des vergrösserten Entwicklungsteams konzentriert. Der Betrieb in Fribourg läuft dabei ohne Unterbruch weiter.

Kim Locher kam im Februar 2026 als End-to-End Business Process Manager zu SwissMediaPartners. Zuvor verantwortete sie bei der Utz Group mehrere Jahre globale Prozesse in Supply Chain und Beschaffung, mit Schwerpunkt auf Veränderungsmanagement und Prozessoptimierung. Sie hat einen dualen Master in Wirtschaftsinformatik der FHNW sowie in Computer Science der Università di Camerino und engagierte sich unter anderem als Lead Organizer von TEDxFHNW. Ihre Erfahrung aus einem Umfeld, in dem Software nicht das Hauptprodukt ist, bringe eine wertvolle Perspektive in das Technologieunternehmen ein, wie es bei SwissMediaPartners heisst. Die Firma begleitet Medienunternehmen durch die digitale Transformation. (pd/spo)