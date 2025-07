Publiziert am 02.07.2025

Im aargauischen Gebenstorf entsteht ein neues KI-Kompetenzzentrum, das sich an die Aargauer Wirtschaft, Bevölkerung und Schulen richtet. Das Zentrum soll ermöglichen, künstliche Intelligenz praktisch zu testen und zu verstehen, heisst es in einer Mitteilung. Die Einweihung findet am 17. Juli statt.

Das Kompetenzzentrum reagiert auf einen wachsenden Bedarf in der Wirtschaft: Viele KMU würden vor der Frage stehen, ob KI für ihr Unternehmen sinnvoll ist, während Mitarbeitende die Technologie bereits verwenden - oft ohne Anleitung oder Erlaubnis, bemerken die Projektverantwortlichen. Gleichzeitig würden immer mehr Menschen im Alltag KI-Tools wie ChatGPT anstelle herkömmlicher Suchmaschinen nutzten, seien aber unsicher über Vertrauenswürdigkeit und Anwendungsmöglichkeiten der Systeme.

David Henzmann von Beyonder erklärt, dass KI im Alltag ankomme, aber viele noch Hemmungen hätten. Das Zentrum soll Menschen dabei helfen, KI selbstständig, datensicher und praxisnah einzusetzen. Ziel ist es, vom reinen Hype zu grundlegendem Wissen zu gelangen und die Technologie nicht nur zu nutzen, sondern auch zu verstehen, um sie richtig einsetzen zu können. (pd/spo)