Publiziert am 21.10.2025

Die Pastillenmarke Fisherman's Friend hat eine Snowboard-Challenge für Fortnite entwickelt. Auf der Map finden sich Elemente aus dem Bündner Skigebiet Laax wie die Bergstation «Galaaxy» und die Halfpipe wieder. «Mit dem Fisherman's Friend Run schaffen wir eine Erlebniswelt, die genau das transportiert», wird Madeleine Saxer, Brand Director bei Fisherman's Friend, in einer Mitteilung zitiert.

Die Snowboard-Challenge wird am Hero Fest in Bern präsentiert, wo Besucherinnen und Besucher die Map an der PS5 testen können. Das Festival erwartet 25'000 Personen. Zusätzlich gibt es eine physische Balance-Board-Challenge am Stand.

Fortnite verzeichnet täglich bis zu drei Millionen aktive Spielerinnen und Spieler. Das Spiel kombiniert Battle-Royale-Elemente mit Bau-Mechanik und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, eigene Welten zu erstellen. Der Schweizer Gamer Max Lysser kommentiert: «Ich finde es cool, dass Laax neu in Fortnite auftaucht.» (pd/cbe)