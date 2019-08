Webrepublic: Lars Neumann neu in der Geschäftsleitung

Die Zürcher Digitalmarketing-Agentur Webrepublic erweitert die Geschäftsleitung. Der bisherige Director SEA Lars Neumann ist neu Mitglied der Geschäftsleitung und übernimmt die Leitung der Bereiche Media, Performance Marketing und Data & Technology, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit 2010 prägt Neumann die Entwicklung der Agentur massgeblich mit. Als Search Specialist betreute er die ersten Kunden der Agentur und war stark beim Ausbau des Serviceportfolios involviert. Weiter war er verantwortlich für das Qualitätsmanagement sowie für die Ausbildung neuer Mitarbeiter. 2015 übernahm er die Leitung des Bereichs SEA, den Kernbereich der Agentur mit mittlerweile über 65 Mitarbeitenden. Neumann ist zudem Dozent für Digitales Marketing an der Universität Zürich. Er absolvierte ein Masterstudium in Soziologie an der Universität Zürich. (pd/wid)