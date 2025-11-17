Publiziert am 17.11.2025

Die aktuellen Daten zeigen ein stabiles Bild bei der Sichtbarkeit, insbesondere mit positiven Entwicklungen im Mobile-Video-Bereich, schreibt Digital Ad Trust Switzerland. Gleichzeitig ist ein leichter Anstieg der Ad-Fraud-Rate zu verzeichnen, während die Brand Safety unverändert auf minimalem Niveau verbleibt.

Stabile Display Visibility mit positiven Mobile-Impulsen

Die Gesamt-Visibility für Displaywerbung liegt im dritten Quartal bei 75.2% und konnte damit im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0.5 Prozentpunkte zulegen. Die Desktop-Formate zeigten sich insgesamt stabil mit einer Sichtbarkeitsrate von 81.3% (-1.1 Prozentpunkte), wobei das Format 300x600 mit 88.3% ein sehr gutes Ergebnis erzielte. Rückläufig entwickelten sich die Formate 300x250 (-1.7 Prozentpunkte) und 994x250 (-1.4 Prozentpunkte).

Im Mobile-Bereich setzte sich die positive Tendenz fort: Die Gesamt-Visibility stieg hier um 1.4 Prozentpunkte auf 71.2%. Besonders erwähnenswert ist das Format 320x416/480, das mit einem Anstieg um 3.7 Prozentpunkte auf 74.8% einen neuen Höchstwert erreichte.

Ad Fraud leicht gestiegen – Desktop stabil, Mobile mit Zuwachs

Die Ad-Fraud-Rate (SIVT, Sophisticated Invalid Traffic) lag im dritten Quartal bei 0.61%, was einem Anstieg von 0.17 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal entspricht. Auf Desktop sank die Rate leicht auf 0.79% (-0.04 Prozentpunkte), wobei sich insbesondere das Format 994x250 deutlich verbesserte.

Auf Mobile hingegen stieg die durchschnittliche Ad-Fraud-Rate auf 0.51% (+0.30 Prozentpunkte). Haupttreiber waren hier die Formate 300x250 (+0.47 Prozentpunkte) und 320x416/480 (+0.10 Prozentpunkte), die beide eine zunehmende Belastung durch SIVT zeigten.

Brand Safety weiterhin auf Bestwert-Niveau

Die Blockierungsrate im Bereich Brand Safety liegt unverändert bei 0.01% und unterstreicht damit erneut die hohe Qualität und Sicherheit der digitalen Werbeumfelder in der Schweiz. Auch im dritten Quartal bleibt der Schweizer Digitalmarkt damit führend in puncto Transparenz und Werbeumfeld-Sicherheit.

Video Visibility: Mobile-Instream treibt den Markt

Bei der Video-Visibility zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Gesamt-Visibility für Videoanzeigen lag im dritten Quartal bei 76.1% und verzeichnete damit einen Rückgang von 1.4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. Während Desktop-Outstream-Formate mit 73.5% (-2.1 Prozentpunkte) und Mobile-Outstream-Formate mit 68.8% (-0.7 Prozentpunkte) leichte Verluste hinnehmen mussten, entwickelte sich der Bereich Mobile-Instream positiv.

Mit einer Steigerung von 2.3 Prozentpunkten auf 80.1% zeigt sich hier ein stabil wachsender Trend, der die zunehmende Bedeutung mobiler Videoformate im Schweizer Markt unterstreicht.

Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert die Resultate: «Die Zahlen aus dem dritten Quartal 2025 zeigen ein robustes Bild für die digitale Werbung in der Schweiz. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Videoformate auf Mobilgeräten.» (pd/nil)