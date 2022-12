Ringier: Lorenz Keller wechselt zu Digitec Galaxus

Seit November ist klar, dass Lorenz Keller das Ringier-Techportal daskannwas.ch per Ende Februar 2023 im Zug einer Umstrukturierung verlassen wird (persoenlich.com berichtete). Nun ist bekannt, was er danach tun wird: Der 44-Jährige wird ab April 2023 für das Magazin von Digitec Galaxus tätig sein und die Leserschaft mit «authentischen und praxisbezogenen Produkttests» informieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie schon bei daskannwas.ch werde Keller sich dem breiten Spektrum von Produkten aus Technik und Haushalt widmen – vom neuesten Smartphone bis zu Staubsaugerrobotern, von Heizdecken bis zu Küchenmaschinen. Keller ist seit 1998 als Journalist tätig, er hat Stationen im Regionaljournalismus hinter sich, gehörte zum Team, das die Gratiszeitung .ch lanciert hat, hat Erfahrung als Auto-Redaktor und arbeitete zuletzt viele Jahre als Digital-Redaktor bei Blick. Seit Sommer 2020 ist er für Ringier Brand Advertsing beziehungsweise daskannwas.ch tätig.

Bei Digitec Galaxus stösst Keller laut Mitteilung zu einer inzwischen über 30 Personen umfassenden Redaktion, die laut eigenen Angaben «unabhängig von Umsatzzielen der Shops agiert und für die Leserschaft kritische und authentische Testberichte und Ratgeber verfasst, Hintergründe recherchiert und News liefert». Martin Jungfer, Head of Content, sagt gemäss Mitteilung: «Wir sind inzwischen ein attraktiver Arbeitgeber für Menschen, die im Journalismus neue Wege gehen wollen, aber nicht PR oder klassisches Content-Marketing machen wollen. Was wir bei Digitec Galaxus aufbauen dürfen, ist spannend und einmalig.»

Für Keller geht mit der Anstellung bei Digitec Galaxus ein «Wunsch in Erfüllung»: «Ich mache weiterhin das, was ich liebe: Gadgets jeder Art testen, Produkte vergleichen und Content dazu liefern. Das freut mich besonders», wird er in der Mitteilung zitiert. Teamleader Simon Balissat sagt: «Mit Lorenz Keller verstärken wir vor allem das Haushalts-Team. Er hat in seinem Leben zwischen Fütterungsautomaten, Staubsaugern und Solaranlagen schon alles auf Herz und Nieren geprüft und kritisch beurteilt. Dass er zudem bei den Themen Mobiles und Tech seine Expertise einbringen kann, ist für uns ein Glücksfall.» (pd/tim)