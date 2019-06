Hinderling Volkart: Management wird umgestellt

Per 1. Juli 2019 übernimmt Stefan Tan bei Hinderling Volkart (HV) Zürich die Leitung des Bereiches Projekt-Management und Beratung. Gleichzeitig rückt er ins Management-Team nach. Er ersetzt Christian Stocker, der zeitgleich mit Claudia Widmann die Agentur verlässt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Management von HV Zürich würden ab Mitte Jahr die beiden Gründer und Geschäftsführer Michael Hinderling und Michael Volkart bilden, Head of Frontend Severin Klaus, Laura Egloff als Leiterin Office Management und Stefan Tan in seiner neuen Führungsfunktion im Bereich PM/Consulting.

Stefan Tan ist seit sechs Jahren Senior Consultant bei HV Zürich. Er habe wichtige Projekte wie die Entwicklung der neuen E-Finance-Plattform für PostFinance verantwortet, den Relaunch von Sunrise und den Aufbau der innovativen Edelweiss Booking Engine, die beim diesjährigen Best of Swiss Web Award Gold gewann. Mit seiner grossen Erfahrung, auch was die innere Kultur und Dynamik der Agentur betreffe, sei Tan ein Garant für Konstanz und für nachhaltige Fortschritte. (pd/log)