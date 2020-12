TX Group: Markus A. Wirth wird Chief Digital Officer

Markus A. Wirth übernimmt ab Februar 2021 die offene Stelle als Chief Digital Officer der TX Group. Als ausgewiesener Unternehmensberater «mit grosser Leidenschaft für digitale Lösungen und Geschäftsmodelle» verantwortet er die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digital-Strategie der TX Group. Dabei berichtet er an Samuel Hügli, Leiter Technology & Ventures der TX Group und Mitglied der Gruppenleitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wirth folgt auf Yannick Suter, der zum Chief Data Officer ernannt wurde (persoenlich.com berichtete). In dieser Rolle dient Markus A. Wirth «quasi als Motor für die digitale Transformation und als Treiber für eine technische und datengesteuerte Zukunft, um das Wachstum zu fördern und die strategischen und operativen Ziele zu erreichen», schreibt die TX Group.

«Die Digitalisierung ist einer der Schwerpunkte unserer Unternehmensstrategie und mit den Besetzungen von Yannick Suter sowie Markus A. Wirth geben wir dem Thema in der Gruppe noch mehr Durchsetzungskraft und werden es mit den Kollegen aus den Unternehmen schneller als bisher vorantreiben können», wird Hügli zitiert. «Mit Markus A. Wirth haben wir den idealen Kandidaten gefunden, der mit seiner inspirierenden und kollaborativen Art die digitale Transformation weiterentwickeln wird.»

Als Unternehmer, Berater, Stratege und Führungskraft verfüge Wirth über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien in verschiedenen Industrien und im schweizerischen wie auch internationalen Kontext. Zuletzt war er laut Mitteilung in verschiedenen Management-Positionen bei der Cofra Holding beschäftigt, davor unter anderem bei McKinsey und IBM. Wirth verfügt über einen Master in Wirtschaft & Business Administration sowie einen Doktortitel der Universität St. Gallen. (pd/cbe)