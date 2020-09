TX Group: Yannick Suter wird neuer Chief Data Officer

Yannick Suter übernimmt per sofort die neu geschaffene Stelle als Chief Data Officer bei der TX Group. In dieser Rolle soll er ein holistisches Datenmanagement aufbauen, die Handhabung gesammelter Informationen durch die TX-Data-Plattform weiterentwickeln und die Datenstrategie der Gruppe konsequent vorantreiben, heisst es in der Mitteilung.

In seiner Rolle leitet er das gruppenweite Datenmanagement und ist zuständig für Datenqualität, Data Governance und die Weiterentwicklung der Datenkultur. Suter verantwortet die gesamte datenbezogene Wertschöpfungskette und unterstützt Business Intelligence durch Data Mining, Data Analytics und Data Science. Erst kürzlich wurde Jeremy Seitz zum CTO von TX Markets ernannt.

«Es freut mich, die Position des Chief Data Officer mit Yannick Suter besetzen zu dürfen. Er ist ein ausgewiesener Datenexperte, der das Unternehmen bestens kennt. Yannick wird ein wichtiger Eckpfeiler in der Weiterentwicklung unserer Datenkultur und damit als Enabler der digitalen Transformation fungieren», wird Samuel Hügli, Leiter Technology Services & Ventures bei der TX Group und Mitglied der Gruppenleitung, zitiert. Er fügt an: «Neue Ideen und Impulse für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wird auch ein angehender Chief Digital Officer liefern, den wir gegenwärtig suchen. Gemeinsam werden wir die Digitalstrategie der TX Group und deren Unternehmen weiterentwickeln und gleichzeitig die Transformation der Gruppe beschleunigen.»

«Millionen von Lesestunden auf unseren News-Portalen, Inserate-Suchen bei jobs.ch oder das Mitfiebern bei Auktionen auf Ricardo.ch geben uns wertvolle Informationen, mit deren Hilfe wir unsere Produkte und damit auch das Benutzererlebnis verbessern können. Lösen wir die Daten aus dem Korsett einzelner Produkte und fügen sie übergeordnet zusammen, können wir gemeinsam auf ein riesiges Potenzial zurückgreifen – dies ist nicht nur ein selbst geschaffener Wettbewerbsvorteil, sondern wird in Zukunft auch ein essentieller Schlüssel zum Erfolg. Dabei haben für uns auch der Datenschutz und die Privatsphäre einen sehr hohen Stellenwert, entsprechend wird hier in Tools und Prozesse weiter investiert », erklärt Yannick Suter.

Yannick Suter war seit 2017 Leiter Data Analytics bei der TX Group und führte in den Bereichen Data Engineering und Data Science ein Team von 10 Personen. Dieses Team arbeitet übergreifend mit allen Einheiten der TX Group zusammen und hilft bei der Konzeption und Entwicklung von datengetriebenen Services. Der Einsatz von Machine Learning im Bereich der Produkt-Personalisierung sowie automatisierte Klassifikations- und Empfehlungssysteme bilden dabei ein Spezialgebiet, ebenso wie die umfangreiche Datensammlung und die effiziente Verarbeitung in Echtzeit. Vor der Anstellung bei der TX Group war Yannick Suter während 10 Jahren Leiter der Entwicklung des Backends und der Suchmaschine bei Local.ch. (pd/wid)