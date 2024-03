Livingdocs: Martin Lüscher wechselt in die Software-Branche

Livingdocs entwickelt und vertreibt seit bald zehn Jahren ein gleichnamiges Redaktionssystem im deutschsprachigen Raum. Nun baut die Software-Firma ihre Kompetenzen im Bereich Prozessentwicklung weiter aus. Mit Martin Lüscher stösst Anfang April ein Fachmann für Reichweiten-Medien zum Zürcher Unternehmen, heisst es in einer Mitteilung.

Lüscher war im Jahr 2013 Teil des Gründungsteams von Watson. Er war anfänglich für den Aufbau der redaktionellen Infrastruktur zuständig und wurde dann Co-Leiter des Product-Teams. Seit 2017 war er als Mitglied der Chefredaktion mitverantwortlich für die Themensetzung und die Weiterentwicklung der redaktionellen Abläufe und Tools.

Ende 2023 kündigte er diese Stelle, meinte gegenüber persoenlich.com, er fühle sich grundsätzlich wohl an der Schnittstelle zwischen Inhalt, Produkt und Technik. Nun hat er eine Verschiebung hin zu mehr Technologie vorgenommen.

Thomas Stamm, Head of Editorial Innovation & Client Partnerships von Livingdocs sagt: «Wir decken gemeinsam ein sehr breites Spektrum an Erfahrungen im Medienbereich ab. Zwischen Paid- und Reichweitenmodellen und von Legacy Media bis zum Startup haben wir viel erlebt und mitgestaltet». Stamm war selber früher Mitglied der Chefredaktion von NZZ und NZZ am Sonntag. (pd/spo)