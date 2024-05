Publiziert am 02.05.2024

Die Clio Awards, die seit 1959 kreative Spitzenleistungen in der Werbung auszeichnen, gaben die Grand-Clio-Gewinner 2024 im Rahmen einer Preisverleihung bekannt. Darunter ist auch TBWA\Zürich. Die Arbeit «Cutcakes» für Terre des Femmes gewann einen Grand Clio in der Kategorie «Creative Use of Data: Public Service». Ausserdem wurde die Kampagne auch mit Silber in der Kategorie «Integrated: Public Service» ausgezeichnet.

Getreu dem globalen Charakter des Wettbewerbs kamen die Grand-Preisträger aus 15 Ländern, darunter Australien, Spanien, Kolumbien, Kanada, Japan, Uruguay, Brasilien, Frankreich und die USA. «Wie immer hatte die Jury auch in diesem Jahr eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, denn das Ausmaß an Kreativität in den eingereichten Arbeiten war wirklich inspirierend», so Nicole Purcell, CEO von Clio, laut einer Mitteilung vom Donnerstag. «Letztendlich wurden die Grand-Clio-Gewinner ausgewählt, weil sie nicht nur eine aussergewöhnliche Umsetzung zeigten, sondern auch bahnbrechendes Storytelling verkörperten und Ideen zum Leben erweckten, die über den Rest der diskutierten Arbeiten hinausgingen.»

Eine vollständige Liste der Gold-, Silber- und Bronze-Preisträger finden Sie unter clios.com. (pd/cbe)