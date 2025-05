Publiziert am 07.05.2025

TBWA\Zürich gewinnt mit ihrer Kampagne «The Nuggets of Love» für McDonald’s Schweiz ihren ersten Webby Award in der Kategorie «Best Launch & Drop», teilt die Kreativagentur am Mittwoch mit. Die Webby Awards gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen für digitale Arbeiten.

Ende 2023 lancierte McDonald’s Schweiz zum 40-jährigen Nuggets-Jubiläum einzelne Chicken McNuggets – inszeniert als Symbol für «wahre Liebe» (persoenlich.com berichtete). Die Idee: Um das uralte Teilen-Dilemma zu lösen – auch bekannt als das Chicken-McNugget-Theorem – entwickelte TBWA\Zürich das erste einzelne Nugget der Welt: den Chicken McNuggets of Love.

Ausserdem wurden Ricola und die Digitalagentur Dept in der Kategorie Websites ausgezeichnet. Die neue globale Plattform von Ricola vereint flexibles CMS, lokalisierbare Inhalte und ein modulares Designsystem, heisst es in einer Mitteilung.

Die Webby Awards werden jährlich von der International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) verliehen. Ausgezeichnet werden die besten digitalen Projekte weltweit in Kategorien von Websites über Online-Filme bis zu Social Campaigns. Zu den früheren Gewinnern zählen Marken wie Nike, Spotify oder Netflix. Die Preisverleihung findet am 12. Mai in New York statt. (pd/spo)