Cohaga: «Mehr Inhalte führen zu mehr Sichtbarkeit»

Herr Mätzler, wozu braucht es ein Firmenverzeichnis, wenn KI-Systeme sich ihre Quellen selber suchen?

Der Shift von SEO zu GEO ist bedeutend: Bereits 2027 werden über 50 Prozent aller Suchanfragen nicht mehr bei Google oder Bing stattfinden, sondern in ChatGPT oder Claude. Deshalb braucht es zwingend ein zeitgemässes Verzeichnis, das spezifisch für diese neue Art der Suche konzipiert wurde. Large Language Models – kurz LLMs – bilden die technologische Grundlage vieler KI-Chatbots. Diese greifen bei ihren Antworten auf eine Vielzahl von Informationen und Quellen zurück. Je strukturierter, aktueller und konsistenter diese Informationen verfügbar sind, desto besser können KI-Systeme ein Unternehmen verstehen und berücksichtigen.

Über 700’000 Firmen sind bereits gelistet. Auf welcher Grundlage – und wie kommt man wieder raus?

Die Basis bilden öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen aus verschiedenen Quellen. Wir führen sie strukturiert zusammen und aktualisieren sie laufend. Unser bisheriges Produkt für den Outbound-Bereich, der Cohaga Leadhub, verfügt seit Jahren über alle diese Daten. Unternehmen müssen sich nicht selbst eintragen, um im Verzeichnis zu erscheinen – vergleichbar mit einem klassischen Branchenverzeichnis. Wer nicht gelistet sein möchte, kann seinen Eintrag direkt auf www.ranq.ch entfernen oder uns kurz Bescheid geben.

Sie werben mit mehrfach verifizierten Angaben. Wer prüft: Menschen oder Software?

Beides. Software übernimmt die laufende Prüfung und den Abgleich grosser Datenmengen. Bei relevanten oder unklaren Fällen finden zusätzlich manuelle Kontrollen statt. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Information einmal korrekt war, sondern ob sie aktuell und konsistent ist. Genau diese Kombination aus automatisierter Prüfung und menschlicher Kontrolle ermöglicht es uns, mehrere hunderttausend Firmenprofile laufend und in bestmöglicher Qualität zu bewirtschaften. Für den HITL-Ansatz – also Human-in-the-Loop – beschäftigen wir zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle vor Ort in St. Gallen.

Kann eine Firma mit einem Ranq-Eintrag auf eigene GEO-Massnahmen verzichten?

Nein. Ein Ranq-Eintrag ersetzt keine umfassende GEO-Strategie, die selbstverständlich auch Onpage-Optimierungen umfasst. Er schafft eine zusätzliche, strukturierte Datenbasis und kann ein wichtiger Baustein sein. Daneben spielen aber auch die Website, Inhalte, Bewertungen, Erwähnungen und weitere Offpage-Massnahmen eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung durch KI-Systeme – etwa PR-Artikel, Fachportale, Linkedin, Reddit oder Wikipedia. Wir sehen Ranq deshalb nicht als «Abkürzung», sondern als zusätzlichen, sehr wichtigen Hebel für die KI-Sichtbarkeit von Unternehmen.

Sie bieten mehrere Preisstufen an. Steigt die Sichtbarkeit mit dem Preis?

Ja. Grundsätzlich gilt: Mehr Inhalte führen – ceteris paribus – zu mehr Sichtbarkeit. Die Pakete Control, Climb und Command unterscheiden sich darin, wie umfassend wir Präsenz und Inhalte eines Unternehmens auf www.ranq.ch erstellen und veröffentlichen. Das umfasst Wissensbeiträge, FAQs, Vergleichsseiten und mehr. In der nicht-öffentlichen App managt der Kunde seinen gesamten Content: Wir machen Vorschläge, der Kunde bestimmt, was veröffentlicht wird. Im Verzeichnis wird es dann effektiv publiziert. Ob ein KI-Chatbot ein Unternehmen schlussendlich empfiehlt, hängt selbstverständlich von vielen Faktoren und vom jeweiligen Suchkontext ab.

Auf ranq.ch steht, eine Empfehlung durch KI lasse sich nicht garantieren. Was bekommt eine zahlende Firma dann?

Mehr als nur einen Eintrag. Eine zahlende Firma erhält die Möglichkeit, ihr Unternehmen umfassender, strukturierter und mit deutlich mehr relevanten Informationen auf Ranq darzustellen. Dazu kommen je nach Paket zusätzliche Inhalte und Leistungen, die darauf abzielen, die Auffindbarkeit und Verständlichkeit des Unternehmens für KI-Systeme zu verbessern. Was wir nicht versprechen, ist eine bestimmte Antwort von ChatGPT oder einem anderen KI-System. Eine solche Garantie wäre aus unserer Sicht unseriös.

Online-Firmenverzeichnisse haben keinen guten Ruf: hohe Preise, unklarer Nutzen. Spüren Sie das im Kundengespräch?

Leider haben einige Anbieter aus der Verzeichnisbranche in der Vergangenheit keinen guten Job gemacht und meines Erachtens sehr zweifelhafte Geschäftspraktiken an den Tag gelegt. Wir spüren daher eine gewisse Skepsis im Markt. Zum guten Glück kennen aber viele Firmen Cohaga aus dem Outbound-Bereich und wissen, dass wir nichts versprechen, was wir nicht halten können.

Und das wäre?

Der entscheidende inhaltliche Unterschied: Ranq ist nicht einfach ein weiteres klassisches Firmenverzeichnis. Es reagiert auf eine fundamentale Veränderung im Suchverhalten mit einer sehr spezifischen Antwort. Menschen fragen zunehmend KI-Chatbots, welches Unternehmen sie auswählen sollen. Deshalb erklären wir unseren Nutzen nicht über Versprechen, sondern über Transparenz, nachvollziehbare Leistungen und langfristig messbare Ergebnisse.