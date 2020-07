Kingfluencer: Mehrere neue Köpfe an Bord

Abgestimmt auf die aktuellen Marktbedürfnisse hat Kingfluencers sein

Produkt- und Serviceportfolio erweitert und sein Geschäftsmodell angepasst, wie es in einer Mitteilung heisst. So bietet das Unternehmen neu diverse Kampagnen-Modelle wie PR-, Employer-Brandingund Product-Placement-Influence-Kampagnen sowie neuartige Kreativkonzepte an.



Zudem baut Kingfluencers baut sein Team aus. So verstärken Anja Lapčević, Benny Schiegg und Marco Sütterle das Team neu in strategischen und kreativen Fragen sowie im Business Development.



Seit Anfang Juli 2020 ergänzt Anja Lapčević das Team. Als Chief Influence Officer und Mitglied der Geschäftsleitung verstärkt die 32-Jährige das Unternehmen in konzeptionellen und strategischen Fragen. Mit der neuen Position des CIOs will Kingfluencer seine Kernkompetenz noch stärker und strategischer verankern, heisst es. Mit über zehn Jahren Erfahrung in verschiedenen Bereichen und Branchen kennt Lapčević die Bedeutung von kreativen Konzepten und aussagekräftigen Zahlen. Zuletzt durfte sie in ihrer Rolle als Kampagnen-Managerin bei einer Schweizer Grossbank ihre Leidenschaft für Stories und Zahlen in landesweiten Projekten umsetzen.



Als Chief Client Officer übernimmt Benny Schiegg die ganzheitliche Verantwortung über die Vertriebsabteilung des Unternehmens. Zuvor war Schiegg für namhafte Brands wie Nike oder Evian tätig. Der 40-Jährige bringt über zehn Jahre Erfahrung in Salesund

Marketing-Positionen mit.



Mit Marco Sütterle als langjähriger Verwaltungs- und Stiftungsrat erweitert Kingfluencers seinen Vorstand. Mit ihm als ehemaliger Brand Manager und später auch Nestlé Länder- und Regionenchef, gewinnt Kingfluencers an internationaler Beratungskompetenz in den Bereichen Sales und Marketing.

Der Verwaltungsrat Kingfluencers setzt sich neu zusammen aus dem Verwaltungsratspräsidenten Roman Gertsch und den weiteren Mitgliedern Christian Reiter, Fabian Plüss, Grégoire Leresche und Marco Sütterle.



Zudem verkündet das Unternehmen die neue Partnerschaft mit dem Schweizer

Werbe-Auftraggeberverband SWA. (pd/wid)