Das Metaverse wird zunehmend gehypt und verspricht unglaubliche Potenziale. Aktuelle Prognosen zeigen auf, dass sich im Metaverse gerade eine milliardenschwere Industrie formiert. So schätzt die Beratungsfirma McKinsey in der im Juni 2022 erschienenen Studie «Value creation in Metaverse» das Potenzial des Metaverse auf bis zu fünf Billionen Dollar potenzieller Wertgenerierung bis 2030.

Nun wehrt sich die in Zürich wohnhafte Watson-Finanzexpertin Olga Miler dagegen, dass Metaverse zur reinen Männerdomaine wird und erweitert ihr Start-up SmartPurse mit der weltweit ersten unabhängigen Financial-Wellness-Plattform in der neuen Welt. «Während wir noch mit Themen wie dem Gender-Pay Gap kämpfen, entsteht Web 3.0 eine neue Bewegung, die Gefahr läuft, eine Männerwelt zu werden. Das muss sich jetzt ändern und erste Ansätze zeichnen sich ab», wird Miler in einer Pressemitteilung zitiert.



Finanzwissen spielerisch vermitteln

Seit Jahren setzt sich Olga Miler als Unternehmerin und Finanzexpertin für unermüdlich für Finanzbildung und Gleichstellung in allen möglichen Kanälen ein: Seit fast drei Jahren schreibt sie den Blog Money Talks auf Watson News (persoenlich.com berichtete). Ausserdem betreibt die unabhängige Finanzbildungsplattform SmartPurse und hat dieses Jahr im Sommer schon eine Finanzbildungs-App lanciert.

Mit dem SmartPurse Metastudio wagt sie nun den Schritt ins Metaverse. «Das Metaverse erlaubt ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten um Finanzwissen spielerisch, interaktiv und inspirierend zu vermitteln. Wir wollen insbesondere bei Frauen Interesse an Finanz- und Technologiethemen wecken. Im Metaverse können wir neue Formen der Finanzen plötzlich erlebbar und für alle Finazmuffel greifbar machen», so Miller. Bewusst ist ihr Metastudio nicht auf die Digital Natives ausgerichtet. Auch ohne Brille, mit Handy oder Computer ist das Smartpurse Metastudio kostenlos direkt über diesen Link für alle zugänglich. (pd/ma)