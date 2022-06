Wer wissen will, wie fit seine Augen sind, kann einen professionellen Sehtest bei einem der über 100 Partner von Dynoptic, dem Schweizer Qualitätslabel für führende Optiker, machen. Ein Angebot, das von Dynoptic ab Mitte Juni 2022 auf spielerische und überraschende Art beworben wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Und zwar in Form des AR Games «Eyecatcher» das von der Zürcher Kreativagentur Inhalt und Form entwickelt und umgesetzt wurde. Das Besondere: Das AR Game wird statt mit den Händen mit den Augen gespielt.

Für einen optimalen «Eyescore» müssen die Spielerinnen und Spieler mittels Augenzwinkern soviel der herunterfallenden Augen einfangen, wie möglich. Wer sich zusätzlich einer der herumfliegenden Brillen schnappen kann, profitiert von einem dreifach Bonus. Aber Achtung vor den Zwiebeln. Die bringen einem, wie auch im echten Leben, zum Weinen und stoppen für einen Augenblick das Spiel, heisst es in der Mitteilung.

Das Game sorgt ab 15. Juni in Form von Instagram- und Facebook- AR Ads für einen ungewohnten Spielspass mit der Hoffnung, dass nicht nur eingefleischte Gamer Augen machen werden.

Verantwortlich bei Dynoptic: Martin Schütz (Geschäftsführer), Peter Gadient (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Mato Bilic, Vasco Bickel (Senior Art Director), Govinda Schmidt, Corina Diaz (Illustration/Graphics/Animation), Celina Harisberger (Project Manager); Bastien Sarolea (Programming). (pd/mj)