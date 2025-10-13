Sunrise: Mit KI nach Filmen suchen

Publiziert am 13.10.2025

Die Funktion ermöglicht plattformübergreifende Suche nach TV- und Medieninhalten per Sprachbefehl und nutzt dafür die künstliche Intelligenz «Google Gemini Flash», heisst es in einer Mitteilung. Nutzer können beispielsweise nach «Science-Fiction-Filmen mit Brad Pitt» suchen, woraufhin SuperSearch Ergebnisse aus klassischen TV-Sendern, On-Demand-Angeboten und Streamingdiensten wie Disney+, Prime Video und Sky zusammenführt.

Im Unterschied zu herkömmlichen Suchfunktionen, die auf einzelne Schlüsselwörter fokussieren, setzt SuperSearch konversationsähnliche Suchanfragen in einen Kontext. Die Funktion verarbeitet intelligente Attribute wie Schauspieler, Film-Genres und Inhaltsthemen und liefert auch bei breiteren Anfragen wie «Zeig mir Filme, die einen Oscar gewonnen haben» oder «Ich mag Superhelden. Was gibt es?» entsprechende Resultate.

Sunrise nutzt als erste TV-Plattform in der Schweiz ein Large Language Model basierend auf Google Gemini Flash, das komplexe Sprachbefehle versteht und multimodale Inhalte verarbeiten kann. Die Funktion ist ab sofort in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar. (pd/spo)