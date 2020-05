Your Sidekicks: Mitarbeiterinnen der ersten Stunde übernehmen

Seit März 2020 übernehmen Nadine Kleger und Sandra Schaub die Geschäftsleitung der Your Sidekicks AG in Basel und Zürich.

Die beiden seien ein eingespieltes Team, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Sie kennen sich seit bald zehn Jahren aus vorherigen Berufssituationen sowie dem gemeinsamen Wirtschaftsstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz und «ergänzen sich ideal in ihren Fach- und Sozialkompetenzen».

Neben ihrem Know-how im Marketing, Beratung und Führung verfügen beide über ausgewiesenes technisches Know-how mit Fokus auf Data Science sowie Entrepreneurship.

Kleger und Schaub übernehmen die Geschäftsleitung von Serial Entrepreneur und Co-Founder Jonas Felix, welcher ihnen weiterhin langfristig strategisch sowie im Verwaltungsrat und als einer der Hauptinvestoren zur Seite steht.

Nebst einer finanziellen Beteiligung haben sich beide auch als Teil des Verwaltungsrates der Firma aufgestellt und treiben den weiteren Aus- und Aufbau derselben voran. (pd/eh)