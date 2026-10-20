Ideenhaus: Tutti und Anibis rücken enger zusammen

Publiziert am 20.10.2026

Die Kleinanzeigen-Plattformen Tutti und Anibis, die beide zur SMG Swiss Marketplace Group gehören, arbeiten strategisch enger zusammen, wie die SMG mitteilt. Sichtbar wird dies in einem überarbeiteten Markenauftritt, den die Agentur Ideenhaus konzipiert und umgesetzt hat. Beide Marken teilen künftig gemeinsame visuelle Elemente, behalten aber ihre eigene Identität. Zudem werden Inserate schrittweise auf der jeweils anderen Plattform angezeigt.

Neue Farben und Logos

Beim Tutti-Logo bleibt Rot die primäre Markenfarbe. Das bisherige Grau wird durch einen warmen Pflaumenton ersetzt. Das Anibis-Logo behält seine Farben, erhält jedoch einen überarbeiteten Schriftzug. Neu steht ihm derselbe Kubus voran, der auch im Tutti-Logo vorkommt.

Bei beiden Marken entfällt zudem die Endung «.ch». Laut den Plattformen sind Tutti und Anibis inzwischen so etabliert, dass sie auch ohne Domain-Endung erkennbar sind.

Inserate werden gespiegelt

Die Inserate beider Plattformen werden schrittweise und in ausgewählten Kategorien jeweils auch auf der anderen Plattform angezeigt. Ziel ist es, das Angebot stärker zu verbinden und die Sichtbarkeit der Inserate zu erhöhen. Aktuell sind auf Tutti rund 2,2 Millionen Inserate aufgeschaltet, auf Anibis rund 612'000. Der lokale Charakter beider Plattformen soll nach Angaben der Betreiber erhalten bleiben. (pd/spo)