Publiziert am 11.09.2025

Der Schweizerische KMU-Verein (SKV) und die Zürcher Digitalagentur Bernardini + Schnyder haben eine Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, die multimediale Sichtbarkeit von Mitgliedsunternehmen zu erhöhen.

Gemäss der repräsentativen Umfrage «KMU Digital Pulse 2025» verfügt nur ein Drittel der KMU mit weniger als zehn Beschäftigten über eine eigene Webseite. Diese Unternehmen machen zahlenmässig 90 Prozent der KMU aus. Lediglich sieben Prozent der befragten KMU besitzen ein professionelles Buchungstool (persoenlich.com berichtete).

Diego Schnydrig, Präsident des SKV, begründet die Kooperation mit dem Auftrag, die multimediale Sichtbarkeit aller KMU in der Schweiz zu fördern. Der digitale Marktzugang eröffne neue Umsatzchancen und ermögliche es, die betriebliche Effizienz zu erhöhen.

Diego Bernardini, Inhaber der 2001 gegründeten Digitalagentur, bezeichnet kundenorientierte, benutzerfreundliche Websites als Möglichkeit, neue Kunden und Vertriebserlöse zu gewinnen. Sie seien die Visitenkarte eines Unternehmens. (pd/cbe)