Digital Economy Award: Neue Frauenpower in der Jury

Die Jury des Digital Economy Awards erhält prominenten Zuwachs. Gleich fünf ausgewiesene Expertinnen der Digitalbranche haben Ihre Mitarbeit in der Jury zugesagt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Credit-Suisse-Digitalchefin Anke Bridge Haux übernimmt das zuletzt vakante Präsidium der Kategorie «Digital Transformation NPO / Public». Sie ist bei der Grossbank verantwortlich für die Entwicklung von digitalen Lösungen für Kunden sowie für die Entwicklung von digitalen Lösungen und Prozessen für den internen Geschäftsbetrieb der Bank. Darüber hinaus ist sie für die Entwicklung und das Management der Kernbankenlösungen und Kreditangebote der Credit Suisse verantwortlich. Bridge Haux ist seit 2011 bei der Credit Suisse tätig und hatte verschiedene Führungspositionen inne.

Ein kleiner grosser Schritt

Mit Yvonne Bettkober, ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied von Microsoft Schweiz, erhält die Jury «Digital Transformation Award KMU» ebenso prominenten Zuwachs wie die Jury der Kategorie «Highest Digital Quality» mit Andrea Back, Professorin an der Universität St. Gallen. Marina Laube von Accenture Digital wird die Jury «Digital Innovation of the Year» unterstützen, Christina Kehl (Geschäftsführerin von Swiss Finance Startups & Pixpolitico) bringt ihr Know-how in die Jury von «The Next Global Hot Thing» ein.

Auch nach dem jüngsten Zuwachs gibt es für die Frauen mit sieben Vertreterinnen in der 46-köpfigen Jury noch Luft nach oben, gibt Christian Hunziker, Geschäftsführer von SwissICT und in dieser Funktion Co-Veranstalter des Digital Economy Awards, zu bedenken. Die Freude über den Zuwachs und die künftige Zusammenarbeit mit der erweiterten Jury überwiegt: «Wir sind sehr froh und stolz, dass wir fünf ausgewiesene Branchenpersönlichkeiten für die Jury gewinnen konnten. Dieser Schritt bringt die Jury weiter voran.»

An der Digital Economy Award Night am 28. November im Zürcher Hallenstadion werden wie im Vorjahr Awards in den Kategorien «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality» vergeben. Innerhalb der Kategorie «Highest Digital Quality» werden 2019 Unternehmen in den Kategorien «Lean, Agile & Scrum», «Sourcing & Cloud», «Industrie 4.0», «User Experience», «Security» und «Open Source» zertifiziert. Die Einreichefrist läuft bis am 21. Juni. (pd/cbe)