Publiziert am 18.11.2025

Kern des neuen Angebots ist ein Fixpreis-Package für KI-Chatbots ab 9500 Franken. Das Paket «NodeChat» umfasst Workshop, Datenanbindung, Prompt-Optimierung, Rollout und Branding im Kundendesign. Die Chatbots nutzen Inhalte von Websites, Dokumentationen oder Wissensdatenbanken, um Besucherinnen und Besuchern automatisiert Antworten zu liefern.

Netnode.AI richtet sich mit dem Angebot an mittelständische Unternehmen, öffentliche Organisationen und Start-ups. Neben dem Chatbot-Package bietet die neue Sparte auch individuelle KI-Applikationen und automatisierte KI-Workflows mit Tools wie n8n oder ActivePieces an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als niedrigschwelligen Einstieg hat Netnode.AI den «AI Experience Day» entwickelt. In dem Workshop-Format testen Teams KI-Tools und erarbeiten Use Cases für ihr Unternehmen.

Erste Projekte hat Netnode.AI laut eigenen Angaben bereits umgesetzt: Für schweizerfleisch.ch entwickelte die Agentur den Chatbot «Monsieur Bonneviande», für das Kulturhaus Dynamo den «Dynamo Buddy». Beide machen Inhalte und Angebote dialogbasiert zugänglich.

Gründer und CEO Lukas Fischer sagt: «Mit Netnode.AI übersetzen wir den Hype in Lösungen, die heute im Alltag funktionieren.» (pd/cbe)