TikTok: Neue Niederlassung in Zürich eröffnet

TikTok baut sein Engagement in der Schweiz deutlich aus und hat am Donnerstag ein eigenes Büro in Zürich eröffnet. Die Plattform reagiert damit auf die zunehmende Bedeutung des Schweizer Markts. Bereits seit 2021 ist TikTok in der Schweiz aktiv, erste Kunden waren unter anderem Swatch. «Wir freuen uns sehr, unsere lokale Präsenz mit einem Büro und einem Team vor Ort zu stärken», sagt David Roland, Head of Global Business Solutions DACH, gegenüber persoenlich.com.

Und weiter: «Mit der Eröffnung unserer Schweizer Niederlassung wollen wir die Zusammenarbeit mit Marken und Agenturen weiter ausbauen und den Austausch intensivieren», so Roland. Bisher wurde der Markt überwiegend aus Deutschland betreut. Nun sollen Strategie, Kampagnen und Creator-Kooperationen direkt vor Ort in Zürich begleitet werden.

Die Schweiz gehört für TikTok zu den aktivsten Märkten in Europa: Fast jede und jeder Vierte nutzt die App. Unternehmen wie Weleda, On oder Migros erzielen mit interaktiven Inhalten teils virale Erfolge. «Die Marken sind am erfolgreichsten, die TikTok von Anfang an mitdenken und selbst Teil der Community sind», sagt Roland.

Besonders sichtbar wird dieser Community-Effekt bei Formaten wie #BookTok. Die Zahl entsprechender Beiträge stieg innert eines Jahres um 74 Prozent. In der Schweiz wurden 2023 fast eine Million über TikTok empfohlene Bücher verkauft – ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch Datenschutz spielt beim Ausbau eine zentrale Rolle. TikTok will laut Roland nicht nur die Schweizer Vorschriften einhalten, sondern geht mit der europäischen Sicherheitsinitiative «Project Clover» darüber hinaus: Zwölf Milliarden Euro werden über zehn Jahre in Datensicherheit investiert, darunter auch für Rechenzentren in Irland und Norwegen, wo künftig Daten von Schweizer Nutzerinnen und Nutzern gespeichert werden sollen. Die Sicherheitsmassnahmen werden von der britischen NCC Group extern überwacht.