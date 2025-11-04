Publiziert am 04.11.2025

Audienzz übernimmt den technischen Betrieb der crossmedialen Werbevermarktung des Mediums, heisst es in einer Mitteilung. Damit setzt das Unternehmen seine Expansionsstrategie im DACH-Raum fort.

Als Technologie-Partner stellt Audienzz für heute.at den kompletten Adtech-Stack bereit und verantwortet den Ablauf der Kampagnen, laufende Optimierungen sowie Reporting und Service für Werbekunden. Kern der Zusammenarbeit ist die von Audienzz entwickelte Plattform Adconsole, die sämtliche Prozesse von der Planung über die Ausspielung bis zur Auswertung von Werbekampagnen in einem System bündelt. Zudem unterstützt Audienzz die Monetarisierung der Reichweite von heute.at durch eine Header-Bidding-Lösung und Yield-Management-Strategien. (pd/spo)