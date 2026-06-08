Publiziert am 08.06.2026

Seit dem 8. Juni 2026 ist mmesh.ai online, betrieben von der Nnexd GmbH mit Sitz in Volketswil. Im Mittelpunkt steht die KI-Assistentin «Rea», die Projektanforderungen im Dialog erfasst und darauf basierend Dienstleister vorschlägt. Das Matching-Modell gewichtet mehrere Kriterien gleichzeitig — Dienstleistungsart, Branchenerfahrung, Sprache und geografische Nähe — und zeigt laut Betreiberin an, warum ein bestimmter Anbieter vorgeschlagen wird. Auftraggeber sollen die Gewichtung selbst anpassen können.

«Wer heute einen Marketing-Experten sucht, googelt ihn. Was dabei oben steht, ist nicht der Dienstleister, der am besten zu meinem Vorhaben passt, sondern jener mit dem grössten Werbebudget», wird Irene D'Aurelio, Gründerin der Nnexd GmbH, in einer Mitteilung zitiert. «Wir bauen eine Plattform, auf der Kompetenz zählt, nicht Werbebudget, Sternebewertungen oder bezahlte Sichtbarkeit.»

Für Auftraggeber ist die Nutzung kostenlos. Anbieter wählen zwischen einem kostenlosen Basisprofil und einem Unlimited-Abo für 199 Franken pro Monat; beide sollen im Algorithmus gleich behandelt werden. Die Plattform ist in der Schweiz gehostet und untersteht dem Schweizer Datenschutzgesetz.

Angaben zur aktuellen Nutzerbasis oder zur Anzahl registrierter Dienstleister macht die Mitteilung nicht. (pd/nil)