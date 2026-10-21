Publiziert am 21.10.2026

Die Schaffhauser Nachrichten (SN) haben am Mittwoch eine neue Version ihrer App lanciert. Sie ersetzt die bisherige per Update. Diese wird laut der Infoseite zur App noch drei Monate unterhalten. Neu können Nutzerinnen und Nutzer einzelnen Autorinnen und Autoren sowie Themen folgen. Deren Beiträge erscheinen gesammelt im Bereich «Follow». Auch Pushmeldungen lassen sich nach Interessen festlegen. Zudem sind sämtliche SN-Podcasts, Videos und Beiträge von Schaffhauser Fernsehen in der App abrufbar.





Wer sich registriert, kann Artikel kommentieren, auf Beiträge anderer antworten und an moderierten Online-Debatten teilnehmen. Auf Reaktionen weist die App per Pushmeldung hin. Chefredaktor Robin Blanck spricht in der Medienmitteilung von einem weiteren «Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Medienhaus».

Der Download ist kostenlos. Für den vollen Zugriff braucht es wie auf shn.ch ein Abo, gewisse Beiträge sind gratis lesbar. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist die App inbegriffen.

Werbung lässt sich künftig auf der Startseite, in den Ressorts, in Artikeln und in Bildergalerien platzieren. Beworben wird die App mit Slogans wie «shnApp dir deine Themen», einem Wortspiel mit der Webadresse shn.ch. Die SN gehören zum Schaffhauser Medienunternehmen Meier + Cie. (pd/nil)