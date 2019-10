Greenliff: Neuer Head of Business Development

Greenliff engagiert Stefan Hagenbuch als Head of Business Development. Damit will die Agentur mehr Nähe zum Kunden schaffen und die Marktpräsenz steigern, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Zuvor arbeitete Hagenbuch unter anderem bei Microsoft, Swisscom und in seiner letzten Tätigkeit als Product Manager bei der itnetX (Switzerland). Er bringt 20 Jahre Erfahrung aus der IT-Branche mit und war in vielen unterschiedlichen Rollen von Support bis Produkt- und Servicentwicklung tätig. Hagenbuch ist zudem langjähriger Microsoft Trainer und Referent. (pd/wid)