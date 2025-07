Proton: Neuer KI-Assistent Lumo gestartet

Publiziert am 25.07.2025

Proton hat einen neuen KI-Assistenten namens Lumo vorgestellt, der nach Angaben des Unternehmens ohne Protokollierung und mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeitet. Der Service ist kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar.

Lumo basiert auf Open-Source-Sprachmodellen und wird von europäischen Rechenzentren aus betrieben. Das Unternehmen verspricht, dass Unterhaltungen nicht gespeichert, Daten nicht an Dritte weitergegeben und Eingaben nicht zum Training des Sprachmodells verwendet werden.

Der KI-Assistent bietet Funktionen wie Websuche, Datei-Uploads und Integration in Proton Drive. Nutzer können zwischen einem normalen Modus mit gespeichertem Chatverlauf und einem «Ghost-Modus» wählen, bei dem Unterhaltungen nach dem Schliessen verschwinden.

Lumo ist über eine Web-App sowie mobile Anwendungen für Android und iOS zugänglich. Für erweiterte Funktionen bietet Proton eine kostenpflichtige Plus-Version an.

Das Unternehmen kündigte gleichzeitig eine Investition von über 100 Millionen Euro in EU-Infrastruktur an. Aufgrund von Rechtsunsicherheiten bezüglich Schweizer Überwachungsvorschlägen verlagert Proton den Grossteil seiner physischen Infrastruktur aus der Schweiz in die EU (persoenlich.com berichtete). Lumo wird das erste Produkt sein, das umzieht. (pd/cbe)