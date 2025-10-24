Festland: Neues KI-Tool «Claire» bewertet Ideen

Publiziert am 24.10.2025

Die Kreativagentur Festland hat das KI-Tool «Claire» lanciert, das Ideen anhand von sieben Kategorien bewertet. Das unter cat-the-bullshit.com verfügbare Tool analysiert kreative Konzepte und unterscheidet «Bestseller vom Bullshit».

«Claire» wurde an der zweiten Festland Lab Session zu «Kreativer Intelligenz» vorgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Elena Neff und Vanessa Kesselring vom Festland-Team präsentierten das Tool, das Ideen nach den Kriterien Curiosity, Cleverness, Catchiness, Creativity, Courage, Cash und Continuity bewertet.

Das KI-System wurde vom Festland-Team trainiert und soll kreativen Köpfen «offen und ehrlich» mitteilen, ob ihr Geistesblitz wertvoll oder wertlos ist. Laut den Entwicklern entstehe Kreativität im Team und nicht im KI-Modell, doch könne die künstliche Intelligenz helfen, nach Brainstorming-Sessions die beste Idee zu identifizieren.

Die St. Galler Agentur demonstrierte an ihrer Lab Session, wie KI und menschliche Kreativität zusammenwirken können. Laut Innovationschef Benedikt Skalsky sei «KI der Turbo, nicht die Fahrerin» – für Ideen gebe es keine bessere Quelle als den Menschen. Künstlerin Julia Kubik ergänzte, dass selbst die beste Technologie die Originalität der Kunst nicht ersetzen könne. (pd/cbe)