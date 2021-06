Accenture Interactive: Neues Personal für das Swipe Studio

Stéphanie Joly, Dan Nessler, Alessandro Würgler und Dembah Fofanah ergänzen ab sofort das Accenture Interactive zugehörige Swipe Studio in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Director Product & Client Management kommt Stéphanie Joly an Bord. Sie bringt profunde Kenntnisse und langjährige Erfahrung in Digital- und User Experience auf Unternehmensseite mit. Zuvor war sie als Head of UX & Analytics bei Swiss International Air Lines sowie bei der SBB und Ringier tätig.

Dan Nessler, zuletzt Head of UX bei Hinderling Volkart (Part of Dept), startet als Director Design. Daneben unterrichtet er an der ZHDK, HWZ und HKB. Vor Hinderling Volkart war er mehrere Jahre bei Agenturen wie Jung von Matt Limmat, Scholz & Friends und Publicis beschäftigt.

Weiter verstärkt Alessandro Würgler das Team als UI Designer. Seine umfassenden Erfahrungen als Digital Designer bringt er von MetaDesign, Publicis sowie durchinternationale Arbeiten aus seiner Zeit in Kanada bei Cossette mit.

Dembah Fofanah wird ab August als Product & Client Manager einsteigen. Er studierte Strategic Entrepreneurship in Rotterdam und hat einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Zuletzt arbeitete er bei Kreativagentur Projektil als Projektleiter, davor bei Swiss International Air Lines in Bereich Commercial Strategy und Online-Sales.

Das Swipe Studio hat seinen Schwerpunkt auf Design und die Umsetzung von mobilen Produkten. Dabei werden die Kunden von der Ideation bis zur Umsetzung neuer digitaler Produkte, Services und Ökosysteme unter einem Accenture Interactive Dach in der St. Annagasse bedient (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)