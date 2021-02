Accenture Interactive Schweiz: Neues Swipe Studio in Zürich eröffnet

Nebst Berlin und Hamburg eröffnet Swipe, das Mobile Studio von SinnerSchrader als Teil von Accenture Interactive eine weitere Filiale in Zürich. Das Studio ist fokussiert auf das Design und die Umsetzung von mobilen Experiences, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Leitung von Swipe vor Ort übernimmt Neuzugang Wim Roelfs (persoenlich.com berichtete), neuer Country Lead von Accenture Interactive in der Schweiz ist Benjamin Tück.

Erfahrene Kreative an Bord

«Der Start des Swipe Studios gibt uns die Möglichkeit, das digitale Angebot in unserem Zürcher Hub zu erweitern und unsere Kunden von der Ideation bis zur Umsetzung neuer digitaler Produkte, Services und Ökosysteme exzellent und unter einem Accenture Interactive Dach in der St. Annagasse zu bedienen», wird Benjamin Tück, Lead Accenture Interactive Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Mit Wim Roelfs hat Swipe in Zürich einen weiteren, sehr erfahrenen Kreativen in den Bereichen Digital, Kommunikation und Marke gewinnen können. Roelfs war zuletzt als Digital Creative Director bei MetaDesign AG verantwortlich, und zuvor bei Publicis, Jung von Matt Limmat AG sowie Futurecom Interactive AG tätig. Er ist Mitglied im ADC Switzerland und vielfach mit nationalen und internationalen Awards ausgezeichnet.

Mit Kampagnen gegen Corona

Swipe arbeitete zuletzt in der DACH-Region an unterschiedlichen digitalen Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19. Neben der Stopp Corona App in Österreich, die erste Contract Tracing App in Europa, werden diverse weitere digitale Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie national und auf Länderebene mit den Teams ausgearbeitet. (pd/lom)