Studie: NGOs setzen auf TikTok statt Facebook

Publiziert am 05.12.2025

Landau Media Schweiz hat die Social-Media-Aktivitäten der 20 reputationsstärksten Schweizer Non-Profit-Organisationen untersucht. Die Analyse zeigt einen klaren Trend: TikTok verzeichnet mit durchschnittlich 24,2 Prozent die höchste Engagement Rate aller Plattformen und übertrifft damit deutlich Facebook mit 0,44 Prozent.

Facebook bleibt mit einem Median von 26'114 Followern zwar der reichweitenstärkste Kanal, doch die Nutzerinteraktion fällt vergleichsweise schwach aus. Instagram etabliert sich als visuell stärkste Plattform mit einem Median von 7439 Followern und einer durchschnittlichen Interaktionsrate von 1,49 Prozent.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) dominiert laut einer Mitteilung über mehrere Plattformen hinweg. Auf Facebook folgen der Organisation 11,6 Millionen Menschen. Auf Instagram wuchs MSF um 46 Prozent und erreichte dort eine Interaktionsrate von 3,27 Prozent. Die höchste Instagram-Interaktionsrate erzielte die Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit 4,69 Prozent bei lediglich 29 Posts.

Auf TikTok zeigen sich aussergewöhnliche Wachstumsraten: Die Rega verzeichnete ein Plus von 217 Prozent, Fairtrade Max Havelaar von 102 Prozent. Die Rega erreichte zudem mit 24,4 Prozent die höchste Interaktionsrate auf der Plattform.

X verliert deutlich an Relevanz. Alle sieben untersuchten NGOs verzeichneten ein negatives Followerwachstum von durchschnittlich minus 2,7 Prozent. Als Alternative gewinnt Bluesky an Bedeutung. WWF Schweiz, Greenpeace und Pro Natura sind dort seit Ende 2024 aktiv. Greenpeace veröffentlichte bereits 201 Posts und erreichte eine Interaktionsrate von 2,52 Prozent.

Für die Studie analysierte Landau Media zwischen Januar und September 2025 über 6600 Beiträge von 77 Social-Media-Profilen auf sechs Plattformen. Die Auswahl der Organisationen basiert auf dem GfK Business Reflector 2025. (pd/cbe)