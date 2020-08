Shitstorm: Nun tappt Netflix in die Sexismus-Falle

Minderjährige Mädchen, knappe Outfits, provokante Posen: Die Werbung von Netflix für den französischen Tanzfilm «Cuties» (Originaltitel «Mignonnes») hat für einen Shitstorm in den sozialen Medien gesorgt. Auf dem Teaserbild zu sehen waren vier Mädchen, die in Cheerleader-Kleidung provokant posierten. In den sozialen Medien wurde der Unmut über die sexualisierte Darstellung von Minderjährigen zum Ausdruck gebracht.

Nun entschuldigte sich Netflix auf Twitter für das «unangemessene Plakat». Dieses sei «weder in Ordnung noch repräsentativ für diesen französischen Film» gewesen. Das Werbebild hat Netflix nun ausgetauscht.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.