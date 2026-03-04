CH Media: Oneplus integriert auch RTL+

Publiziert am 04.03.2026

Der Schweizer Medienkonzern CH Media erweitert seinen Streamingdienst Oneplus ab dem 23. März um das Angebot des deutschen Streamingdienstes RTL+, heisst es in einer Mitteilung. Damit bündelt Oneplus künftig drei Inhaltsbereiche auf einer Plattform: Eigenproduktionen von CH Media, internationale Serien und Filme aus dem Katalog von Paramount + sowie zunächst ausgewählte Formate aus dem RTL+-Programm.

Oneplus positioniert sich damit als Aggregatorplattform, die mehrere Streamingdienste unter einem Login zusammenführt. Nutzerinnen und Nutzer sollen so ohne Wechsel zwischen verschiedenen Apps auf die Inhalte zugreifen können. Mit der Erweiterung passt CH Media auch das Preismodell an: Das Monatsabo kostet neu 14.90 Franken statt 9.90 Franken, das Jahresabo 149 Franken statt 99 Franken. (pd/spo)