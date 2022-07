Erste Marken wurden bereits im Marktplatz-Modell aufgenommen. Im Verlauf der kommenden Monate wird das Sortiment um weitere Premium- und Luxusmarken erweitert. Kundinnen und Kunden können so aus einem breiteren und exklusiveren Produktesortiment auswählen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Plattform wurde komplett in den bestehenden Onlineshop auf globus.ch integriert. Bereits heute können Kundinnen und Kunden fast das ganze Globus Sortiment online bei globus.ch bestellen.



Globus mache mit der neuen Marktplatz-Lösung einen weiteren Schritt im Ausbau als führender Schweizer On- und Offline-Anbieter im Premium und Luxusbereich, heisst es in der Mitteilung. Mit dieser Sortimentserweiterung bringe Globus eine Vielzahl an beliebten Premium- und Luxusmarken auf einer einzigen Plattform zusammen. Globus nutze dabei auch Synergien auf Gruppenebene. Zudem wolle der Warenhändler dadurch sein Offline-Geschäft noch stärker mit dem Onlinemarkt harmonisieren und die Digitalisierung weiter vorantreiben, heisst es weiter. (pd/mj)