Knapp 60 Prozent der TV- und Videonutzung in der Schweiz finden heute im Internet statt. Die Pandemie habe diese Entwicklung insbesondere bei den über 30- bis 39-jährigen Nutzerinnen und Nutzern stark vorangetrieben (Anstieg von 61 auf 69 Prozent), schreibt Goldmedia in ihrem «Webmedienmonitor 2021».

Von knapp 200, immer häufiger genutzten Onlinevideo-Angeboten spricht die Forschungsgruppe, die die Auswertung im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation Bakom erstellt hat, in dem Communiqué vom Mittwoch. Live-TV-Programme und kostenfreie Streamingdienste seien am beliebtesten, wobei auch die kostenpflichtigen Angebote mit einer Zunahme von 33 Prozent gegenüber 2019 an Popularität gewonnen haben.

Und trotzdem: 34 Prozent der befragten Anbietenden gaben gemäss der Studie an, durch die Pandemie Umsatzverluste erlitten zu haben. Dennoch blicken 54 Prozent aller Anbietenden optimistisch in die Zukunft. Der Gesamtumsatz lag in der Branche bei rund 160 Millionen Franken – für das laufende Jahr werde eine Steigerung erwartet, heisst es weiter.

Die Studie zu Onlineaudio- und Onlinevideo-Angeboten in der Schweiz erscheint nach 2017 und 2019 zum dritten Mal. Sie basiert auf einer standardisierten Online-Befragung unter Nutzerinnen und Nutzern sowie allen Anbietenden und einer qualitativen Befragung von Fachleuten aus Verbänden oder Marketing. Die Resultate aus dem Audiobereich stellte persoenlich.com bereits Ende August im Rahmen des SwissRadioDay vor (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)