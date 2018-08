Salt: Pascal Grieder wird neuer CEO

Der Verwaltungsrat hat Pascal Grieder per 1. September 2018 zum neuen CEO ernannt. Er wird in dieser Funktion Andreas Schönenberger ersetzen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. Grieder leitete zuletzt als Managing Partner Digital McKinsey Switzerland. Er bringe mehr als zehn Jahre Erfahrung als Berater für international tätige Telekommunikationsunternehmen und als Verantwortlicher für das digitale Geschäft von McKinsey in der Schweiz mit. Nach einem Abschluss als Elektroingenieur an der ETH Zürich mit anschliessendem Doktorstudium hatte Grieder bei McKinsey seit 2005 verschiedene Funktionen mit Einsätzen im In- und Ausland inne.

Unter der Führung von Andreas Schönenberger schloss Salt gemäss Mitteilung die IT-Transformation und den Wechsel zu einem «kosteneffizienten Telekommunikationsdienstleister» in Zusammenarbeit mit NJJ ab. Warum Schönenberger, der vor seiner Zeit bei Salt den Chefposten bei Google Schweiz innehatte, gehen muss, ist unklar. Ebenso warum er noch im Verwaltungsrat von Salt verbleibt. Gegenüber der NZZ erklärte Verwaltungsratspräsident Olivier Rozenfeld nur, dass keine Anpassung der Strategie geplant sei. (pd/maw)