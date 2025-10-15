Publiziert am 15.10.2025

Das Schweizer Start-up Caffeine Labs lanciert seine gleichnamige KI-Plattform. Damit genügt eine einfache Beschreibung des gewünschten Tools, um innerhalb weniger Minuten eine funktionierende Anwendung zu erhalten. Diese lässt sich anschliessend per Chat weiter anpassen und ist direkt über eine URL abrufbar, teilt das Unternehmen mit.

Caffeine Labs ist ein Spin-out der Dfinity Foundation. Die Plattform richtet sich an Privatpersonen, Start-ups und Unternehmen, aber auch an NGOs und Organisationen in Schwellenländern, die digitale Lösungen mit begrenzten Budgets entwickeln möchten.

Die erstellten Anwendungen laufen auf dem Internet Computer, einem dezentralen Netzwerk, das Apps nicht auf zentralisierten Servern hostet, sondern über unabhängige Rechenzentren weltweit repliziert. Dies soll hohe Sicherheit und Kontrolle über Daten gewährleisten.

Nach einer dreimonatigen Alpha-Phase mit über 15'000 Testern ist Caffeine ab Mittwoch weltweit verfügbar. Bis Anfang November können Nutzer die Plattform kostenlos testen, danach wird ein Freemium-Modell eingeführt. (pd/spo)