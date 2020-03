Im vergangenen September und zu Jahresbeginn übernahm die NZZ-Mediengruppe von den Gründern die verbleibenden 19 Prozent der Aktien an Architonic, einer Online-Community für Architektur und Design. Die NZZ-Gruppe hält somit neu 100 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Eine vollständige Übernahme der Gründer-Anteile sei bereits 2015 beim Erwerb der Mehrheit an Architonic vorgesehen gewesen. «Architonic und die NZZ-Mediengruppe verbindet ein hoher Qualitätsanspruch. Unsere Marken stehen für höchste Glaubwürdigkeit und passen deshalb ideal zusammen», wird Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, in der Mitteilung zitiert. «Gemeinsam mit dem operativen Leitungsteam wollen wir Architonic als Marke und als Unternehmen strategisch weiterentwickeln und konsequent auf nachhaltiges Wachstum fokussieren.»

«Der konsequente nächste Schritt»

Per 1. Januar 2020 übernahm Stephan Bachmann die Funktion des CEO. Von Juli 2016 bis Ende 2019 war Bachmann als COO und Mitglied der Geschäftsleitung für Architonic tätig, heisst es weiter. In dieser Zeit habe er entscheidende Anpassungen im Bereich Prozesse und Organisation angestossen und umgesetzt. Seit Januar 2018 habe er sich verstärkt Markt- und Kundenaufgaben gewidmet und gemeinsam mit Tobias Lutz und Nils Becker eine Co-CEO-Rolle eingenommen. «Die Berufung zum CEO war im Zuge der strategischen Weiterentwicklung von Architonic der konsequente nächste Schritt», so Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Mediengruppe.

Alle Gründer würden Architonic auch in Zukunft in unterschiedlichen Rollen aktiv mitgestalten. Lutz bleibt Teil der Geschäftsleitung und behält seine bisherigen Aufgaben. Auch Thomas Navello übt seine Funktion als Lead Software Developer wie bis anhin aus. Nils Becker und Dieter Schumann stehen der Geschäftsleitung in neuer Rolle als Berater zur Verfügung. Daniela Schwarz (Director Operations), Renata Menet (Director Finance & HR) und Miljan Vranic (Director IT Development) wurden in die erweiterte Geschäftsleitung berufen. Sie bilden zusammen mit Bachmann und Lutz die neue operative Führung von Architonic.

An der Generalversammlung vom März 2020 wurde auch der Verwaltungsrat von Architonic den neuen Gegebenheiten angepasst. Einsitz nehmen neu Felix Graf als Verwaltungsratspräsident und Sigrun Albert, Leiterin Produkte der NZZ-Mediengruppe. Weiterhin im Gremium bleiben Jörg Schnyder (CFO der NZZ-Mediengruppe) und Nils Becker. Zurückgetreten sind Tobias Lutz, Attilio Capella (CEO a.i. von Moneyhouse) und Caroline Bjoenness-Vetter (ehemalige Leiterin Group Finance & Accounting der NZZ-Mediengruppe). (pd/cbe)