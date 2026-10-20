Edi.26: Diese 36 Filme stehen auf der Shortlist

Publiziert am 20.10.2026

Die Ortsschilder der Migros, der Adventskalender der Post oder eine Braut, die kocht: Die Jury des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises Edi. Award hat 36 Filme für die Shortlist nominiert. Welche davon ausgezeichnet werden, wird am 5. November an der Preisverleihung im Schiffbau in Zürich bekannt gegeben.

Die Swissfilm Association führt den Edi. Award in diesem Jahr zum 27. Mal durch, unter dem Patronat des Eidgenössischen Departements des Innern. Die Einreichungen wurden online von über 140 Fachexpertinnen und Fachexperten beurteilt.

Wichtigstes Beurteilungskriterium ist laut Mitteilung die audiovisuell überzeugende Umsetzung des Kommunikationsauftrags. Konzept, Drehbuch, Regie, Bild, Musik, Ton und Montage sollen demnach künstlerisch eine Einheit bilden, die dem vermittelten Inhalt gerecht wird und die Aufgabe des Auftraggebers sinngemäss umsetzt. Hier geht es zu den Shortlist-Filmen. (pd/spo)