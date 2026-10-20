3+ Adrenalin: Schweizer Free-TV zeigt erstmals Padel

Publiziert am 20.10.2026

Erstmals wird Padel live im Schweizer Free-TV übertragen. Der Sender 3+ Adrenalin von CH Media zeigt am Samstag die entscheidende Phase des Schweizer Finals der One Point Challenge Tour. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr und umfasst Moderation, Kommentar, Interviews und Einblicke hinter die Kulissen.

Die One Point Challenge Tour ist ein internationales Amateur-Format im Padel. Jeder Match besteht aus nur einem Ballwechsel, ein einziger Punkt entscheidet über Sieg oder Niederlage. Das Schweizer Finale findet im Nationalen Leistungszentrum Padel in Solothurn statt. Daran nehmen rund 400 Spielerinnen und Spieler in 200 Teams teil. Im Schweizer Finale geht es um 10'000 Franken Preisgeld.

Die Tour wird in acht Ländern ausgetragen. Offizieller Schweizer Lizenznehmer ist Padelta, das 17 Padelanlagen in der Schweiz betreibt. Dessen Co-Founder und CEO Yannick Moser sagte, Padel gehöre zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Schweiz. Die Übertragung auf 3+ Adrenalin biete die Chance, mehr Menschen für die Sportart zu interessieren. (pd/spo)