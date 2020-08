Die Playable Ad von Jung von Matt/impact, die in Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Tech entwickelt wurde, sei die erste Playable Ad der Schweiz und stehe ab sofort zur Verfügung.

Eine Playable Ad ist ein HTML5-Gameerlebnis, über das Nutzerinnen und Nutzer eine Marke kennenlernen, ein Spiel ausprobieren oder ein App vorab testen können. Neben hohen Engagement-Raten können in Playable Ads auch Calls-to-Action organisch eingebettet werden. «Besonders um Mobile Apps zu bewerben, eignen sich Playable Ads hervorragend. Sie erhöhen das Engagement und den Return-On-Investment», lässt sich Dominik Habermacher, Managing Partner von Jung von Matt/impact, in einer Mitteilung zitieren. Playable Ads werden im Facebook-Feed und im Facebook Audience-Netzwerk der Zielgruppe ausgespielt.

Playable Ads kombinieren harte Ziele, wie zum Beispiel die Steigerung der Conversion-Rate oder die Senkung der Kosten pro Installation, mit grenzenloser Kreativität in der Ausgestaltung der Spiele. Variablen wie das Thema des Spiels, der Mechanismus, der Schwierigkeitsgrad, die Spielzeit und natürlich das Branding können individuell gestaltet werden. Zudem kann die Analyse der Game-Events und der definierten KPIs Unternehmen dabei helfen, ihren ROI via Playable Ads zu verbessern. «Playable Ads sind nicht nur unterhaltsame Kundenkommunikation, sondern können Unternehmen auch wichtige Insights über ihre Zielgruppen liefern», so Dominik Habermacher.

Erste solche Playable Ads für Kunden habe die JvM bereits in der Umsetzung. (pd/eh)