You Media: Produktvideo komplett generiert statt gedreht

Die Agentur entwickelte für den K-Rex Rongeur, ein chirurgisches Instrument für die Knochenchirurgie, eine filmische Erzählung ohne reale Dreharbeiten. Das Video zeigt eine Abfolge von Szenen: von einer archäologischen Ausgrabung in der Wüste über die Entdeckung von Knochenfragmenten bis zum Einsatz des Instruments im Operationssaal. Sämtliche Szenen, Umgebungen und Personen wurden mit KI generiert, schreibt You Media in einer Medienmitteilung.





Eine konventionelle Produktion mit Dreharbeiten an verschiedenen Locations hätte laut Agenturinhaber Kai Schöne Kosten im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Die KI-basierte Umsetzung ermöglichte Szenen, die bei einer traditionellen Produktion aufwendig gewesen wären – darunter Wüstenlandschaften, ein ausgestatteter OP-Saal und cinematische Detailaufnahmen.

Schöne betont, dass trotz KI-Einsatz gestalterische Expertise notwendig bleibe: «Man braucht ein tiefes Verständnis für Bildkomposition, Storytelling und die technischen Möglichkeiten der Tools.»















Vollständig KI-produzierte Produktvideos mit narrativer Struktur sind in der Schweizer Werbebranche noch selten. You Media setzt die Technologie nach eigenen Angaben in verschiedenen Kundenprojekten ein. (pd/nil)