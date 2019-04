Digital Economy Award: Projekte können eingereicht werden

Die Einreichefrist für den zweiten Digital Economy Award ist eröffnet. Eine mit prominenten ICT-Experten besetzte Jury sucht bis zum 21. Juni die digital reifsten Unternehmen der Schweiz und deren innovativste Projekte. Die Besten der Besten werden an der «Digital Economy Award Gala» im Hallenstadion am 28. November in vier Kategorien ausgezeichnet: «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality».

Innerhalb der Kategorie «Highest Digital Quality» werden 2019 Unternehmen in den Kategorien «Lean, Agile & Scrum», «Sourcing & Cloud», «Industrie 4.0», «User Experience», «Security» und «Open Source» zertifiziert.

Vergeben werden die Awards von prominent besetzten Experten-Jurys, wie es in einer Mitteilung heisst. Die folgenden fünf Präsidenten leiten die Jurys: Marcus Dauck (Ringier, CIO), Lukas Bär (Implement Consulting Group, Partner), Pascal Kaufmann (Starmind, Founder), Samy Liechti (Blacksocks, CEO & Founder) sowie Bramwell Kaltenrieder (Exploit Management Advisory, Professor für Digital Business und Innovation).

Neu im Gremium engagieren sich Peter Kummer, CIO der SBB, Robert Fritze von ti&m, Daniel Arber von eOperations und Lucas Nicolussi von der Stadt Uster. Seitens Microsoft nimmt anstelle von Marianne Janik neu Stefano Mallè in die Jury Einsitz.

Zuwachs gibt es auch bei den Scouting Partnern. Der Zürcher Blockchain Hub Trust Square wird in diesem Jahr die vielversprechendsten Start-ups der Jury der Kategorie «The Next Global Hot Thing» melden. Viel Spannung verspricht auch ein neuer Special-Award: SIX wird in Zusammenarbeit mit dem F10 FinTech Incubator & Accelerator einen Sieger im Bereich «Fintech» küren. (pd/cbe)