Google Party: Prosecco, Prominenz und eine schillernde Show

von Edith Hollenstein

«Was Google an Innovation hervorbringt, ist sehr beeindruckend», sagte Ueli Maurer am Dienstag an der Feier zum 15. Geburtstag von Google im neu eröffneten Schweiz-Hauptsitz in Zürich. Der Bundespräsident verteilte zudem Komplimente und Dankesworte. Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunikation verfolgten die anschliessende Show im brandneuen Auditorium, einer Art High-Tech-Kino, bei der Google-Mitarbeiter Entwicklungen in Spracherkennung und Künstlicher Intelligenz vorführten.

Das Geburtstagsfest beehrten neben Bundespräsident Maurer auch Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch und Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh. Ebenso Joël Mesot (ETH) und Michael Hengartner (Uni Zürich/ETH). Auch zahlreiche CEOs und Agenurchefs waren anwesend, so etwa Marc Walder (Ringier), Andreas Meyer (SBB), Christian Bärtschi (Serviceplan), Tom Hanan (Webrepublic), Frank Bodin (Bodin Consulting) oder Matthias Kiess (TBWA\Zürich).



Zu den besonders gefragten Gesprächspartnern gehörte Urs Hölzle, einer der ersten beiden Mitarbeiter von Google Schweiz (siehe Bild oben). Er war entscheidend dafür verantwortlich, dass Zürich mittlerweile mit knapp 4000 Mitarbeitern aus 85 Nationen Googles grösster Entwicklungsstandort ausserhalb der USA ist.













Innerhalb der Show und an der Expo im Eingangsbereich mit ein Thema war der Google Assistant. Er ist seit kurzem auch Schweizer Nutzern in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Damit kann man sich beispielsweise die Nachrichten von Tamedia-Zeitungen wie dem «Tages-Anzeiger» oder der «Berner Zeitung» vorlesen lassen. Beim Schweizer Fernsehen wird einem bei der Sendung «Meteo» das Wetter auf eine bestimmte Region zugeschnitten, die einen interessiert (persoenlich.com berichtete).